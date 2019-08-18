2019-08-18T04:45:18+03:00
Общество

Лучшие собаководы Сибири соберутся в Прокопьевске на Международной выставке

Участвовать в выставке будут порялдка 300 собак
Екатерина РОМАНОВА
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Лучшие собаководы Сибири соберутся в Прокопьевске на Международной выставкеЛучшие собаководы Сибири соберутся в Прокопьевске на Международной выставкеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Прокопьевске 18 августа состоится XIX Международная сертификатная выставка собак всех пород «Кубок главы города Прокопьевска». Планируется, что участие в ней примут порядка 300 собак разных пород.

«Кубок главы города Прокопьевска» - единственное в Сибири событие, на которое ежегодно собираются собаководы-любители и профессиональные заводчики. Примечательно, что мероприятие популярно не только владельцев собак, но и среди горожан-зрителей. В этот раз мероприятие будет проходить накануне Дня шахтера и пример порядка 300 собак 60 разных пород.

Помимо традиционного парада собак на выставке состоятся показательные выступления, пройдет костюмированное шоу, а для детей будут организованы конкурсы. Кроме того, творческие коллективы города Прокопьевск порадуют гостей праздника танцевальными и музыкальными номерами. На протяжении всего дня будут работать ринги.

Выставка начнется 18 августа в 10:00 на стадионе «Шахтер» в Прокопьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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