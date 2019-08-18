Салют в честь открытия первого кузбасского автобана прогремел в Новокузнецке
Вечером в субботу, 18 августа, небо над Новокузнецком раскрасили яркие фейерверки. Праздничный салют прогремел в часть открытия автомагистрали.
Салют прогремел в Новокузнецке в честь открытия дороги «Ленинск-Кузнецкий - Кемерово»..Екатерина РОМАНОВА
Ярким фейерверком завершилось празднование открытие автомагистрали «Ленинск-Кузнецкий - Кемерово». Залпы салюта прогремели вечером на площади возле ТРЦ «Планета», что в Новокузнецке. А предшествовали ему шоу байкеров, выставка мотоциклов, выступление кузбасских групп, барабанное шоу, выступление новосибирской группы «Рви меха оркестр», а также Руслана Vega. К слову, на площади собралось немало горожан, чтобы порадоваться празднику.
Напомним, открытие автомагистрали состоялось 17 августа. Первыми по дороге проехали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и предводитель байкерского движения Хирург. Они отметили великолепное качество дороги – первой за Уралом с разрешенной скорость 130 километров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU