Салют в честь открытия первого кузбасского автобана прогремел в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 06:12 2019-08-18T06:31:29+03:00

Салют прогремел в Новокузнецке в честь открытия дороги «Ленинск-Кузнецкий - Кемерово» Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Вечером в субботу, 18 августа, небо над Новокузнецком раскрасили яркие фейерверки. Праздничный салют прогремел в часть открытия автомагистрали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726600" frameborder="0"></iframe> Салют прогремел в Новокузнецке в честь открытия дороги «Ленинск-Кузнецкий - Кемерово»..Екатерина РОМАНОВА

Ярким фейерверком завершилось празднование открытие автомагистрали «Ленинск-Кузнецкий - Кемерово». Залпы салюта прогремели вечером на площади возле ТРЦ «Планета», что в Новокузнецке. А предшествовали ему шоу байкеров, выставка мотоциклов, выступление кузбасских групп, барабанное шоу, выступление новосибирской группы «Рви меха оркестр», а также Руслана Vega. К слову, на площади собралось немало горожан, чтобы порадоваться празднику.

Напомним, открытие автомагистрали состоялось 17 августа. Первыми по дороге проехали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и предводитель байкерского движения Хирург. Они отметили великолепное качество дороги – первой за Уралом с разрешенной скорость 130 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU