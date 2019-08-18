Молодая пара погибла в лобовом ДТП под Новокузнецком
Под Новокузнецком произошло лобовое ДТП, в результате которого погибла молодая пара. Последствия аварии попали на видео.
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими произошло на дороге Новокузнецк - Кузедеево. Информация об аварии появилась в социальных сетях.
ДТП с двумя погибшими под Нвоокузнецком.Видео: nvkzdtp / Instagram
По данным очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб. В результате погибли 20-летние парень с девушкой, которые находились в одном автомобиле. Еще одна женщина из другой машины попала в больницу.
«Два трупа: молодые парень с девушкой. Во второй машине, одна женщина, вся переломанная, живая», - рассказали очевидцы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU