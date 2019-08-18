Молодая пара погибла в лобовом ДТП под Новокузнецком

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-18T08:21:53+03:00

Предварительно, в аварии погибли девушка и парень, еще одна женщина - в больнице Фото: Артем КИЛЬКИН

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Под Новокузнецком произошло лобовое ДТП, в результате которого погибла молодая пара. Последствия аварии попали на видео.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими произошло на дороге Новокузнецк - Кузедеево. Информация об аварии появилась в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726606" frameborder="0"></iframe> ДТП с двумя погибшими под Нвоокузнецком.Видео: nvkzdtp / Instagram

По данным очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб. В результате погибли 20-летние парень с девушкой, которые находились в одном автомобиле. Еще одна женщина из другой машины попала в больницу.

«Два трупа: молодые парень с девушкой. Во второй машине, одна женщина, вся переломанная, живая», - рассказали очевидцы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU