2019-08-18T08:21:53+03:00
Происшествия

Молодая пара погибла в лобовом ДТП под Новокузнецком

В Сети появилось видео последствий аварии [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Предварительно, в аварии погибли девушка и парень, еще одна женщина - в больницеПредварительно, в аварии погибли девушка и парень, еще одна женщина - в больницеФото: Артем КИЛЬКИН
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Под Новокузнецком произошло лобовое ДТП, в результате которого погибла молодая пара. Последствия аварии попали на видео.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими произошло на дороге Новокузнецк - Кузедеево. Информация об аварии появилась в социальных сетях.

ДТП с двумя погибшими под Нвоокузнецком.Видео: nvkzdtp / Instagram

По данным очевидцев, машины столкнулись лоб в лоб. В результате погибли 20-летние парень с девушкой, которые находились в одном автомобиле. Еще одна женщина из другой машины попала в больницу.

«Два трупа: молодые парень с девушкой. Во второй машине, одна женщина, вся переломанная, живая», - рассказали очевидцы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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