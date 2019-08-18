Двое погибли и двое пострадали: подробности жуткой аварии под Новокузнецком
Стали известны подробности аварии под Новокузнецком, в результате которой погибла молодая пара. Еще двое находятся в больнице.
Смертельная авария произошла около 17.00 субботы, 17 августа, на 210 километре автодороги Бийск - Мартыново - Новокузнецк. Здесь столкнулись автомобили Kia Forte и Chevrolet Lanos.
- Предварительно установлено, что водитель Kia, двигавшийся в направлении Новокузнецка, нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet, направлявшимся в сторону Кузедеева. В результате ДТП погибли водитель и пассажир второго автомобиля, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Женщина управлявшая Kia, а также ее пассажирка доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и дорожной разметки.
ИСТОЧНИК KP.RU