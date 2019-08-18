2019-08-18T10:21:10+03:00
Происшествия

В горах Кузбасса произошло землетрясение

Его магнитуда составила 3.0
Екатерина БОРМОТОВА
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Магнитуда сейсмособытия составила 3.0 Кадр: asgsr.ruМагнитуда сейсмособытия составила 3.0 Кадр: asgsr.ru
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В Кемеровской области произошло очередное землетрясение. Его эпицентр пришелся на горный район, а магнитуда составила 3.0.

Сейсмособытие зафиксировали специалисты Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала в 07.17 по местному времени 18 августа. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Междуреченска - в горах. Магнитуда составила 3.0, а интенсивность по оценке MSK 64 - 3.4.

Отметим, что двумя днями ранее на юге Кузбасса произошло еще одно землетрясение, из-за которого пришлось срочно эвакуировать больше 150 горняков, находящихся в забое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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