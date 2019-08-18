Думал, никому не нужен: новокузнечанин украл брошенный автомобиль

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-18T11:33:33+03:00

Автомобиль почти год простоял у станции техобслуживания Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Машина почти год стояла без особого присмотра

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В Новокузнецке местный житель украл автомобиль, который почти год стоял на одном и том же месте. Мужчина решил, что машина никому не нужна и решил разобрать ее на запчасти.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе города. В полицию обратилась 50-летняя горожанка. Женщина рассказала, что у нее похитили автомобиль Nissan Wingroad.

Как выяснилась, свою машину владелица почти год назад припарковала около станции техобслуживания, расположенной в частном секторе. Женщина периодически проверяла, все ли в порядке с машиной, и однажды не нашла ее на привычном месте. Сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого в хищении. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина дал признательные показания.

- Задержанный рассказал, что давно заметил брошенный автомобиль и хотел его выкупить. Не найдя владельца, новокузнечанин подумал, что машина никому не нужна, и решил разобрать ее на запчасти для последующей продажи, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Автомобиль был обнаружен в арендованном злоумышленником гараже и возвращен законной владелице. В отношении новокузнечанина возбудили уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU