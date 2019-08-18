Водитель погиб: иномарка слетела с трассы в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-18T12:42:09+03:00

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В Кузбассе иномарка слетела с трассы и опрокинулась. В результате аварии погиб водитель и пострадал пассажир.

Авария произошла в 20.30 субботы на 92 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Фотографии с места ДТП появились в Сети.

Его пассажир, 38-летний мужчина, оказался в больнице Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

- По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Avensis неправильно выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - пояснили «Комсомолке» в ГИБДД Кузбасса.

В результате аварии от полученных травм 48-летний водитель скончался до приезда скорой помощи. 38-летний пассажир находится на стационарном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU