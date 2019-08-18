Водитель погиб: иномарка слетела с трассы в Кузбассе
В Кузбассе иномарка слетела с трассы и опрокинулась. В результате аварии погиб водитель и пострадал пассажир.
Авария произошла в 20.30 субботы на 92 километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк. Фотографии с места ДТП появились в Сети.
Его пассажир, 38-летний мужчина, оказался в больнице Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
- По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Avensis неправильно выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - пояснили «Комсомолке» в ГИБДД Кузбасса.
В результате аварии от полученных травм 48-летний водитель скончался до приезда скорой помощи. 38-летний пассажир находится на стационарном лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU