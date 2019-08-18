Еще один кузбассовец пострадал из-за шишек

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-18T14:13:46+03:00

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В Кузбассе еще один мужчина упал с кедра, желая нарвать шишек. Пострадавшему грозит штраф за нарушение закона.

Инцидент произошел в Мысках в пятницу. Медицинская помощь понадобилась жителю поселка Тутуяс, который пострадал, упав с высоты. Мужчина залез на кедр, чтобы нарвать шишек, но не удержался и сорвался вниз. Сельчанина доставили в больницу, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

После лечения мужчине предстоит выплатить штраф за незаконный сбор кедровых орехов. Напомним, что официально заготовка шишек в этом году разрешена с 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU