Трамвай с пассажирами загорелся в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 03:01 2019-08-19T03:01:34+03:00

Все люди смогли самостоятельно выбраться из вагона

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В Новокузнецке загорелся трамвай с пассажирами. Все люди смогли самостоятельно покинуть вагон.

ЧП произошло вечером 17 августа на улице Ленина в Кузнецком районе города. Сообщение о пожаре в трамвае поступило в оперативные службы в 18.55. Как оказалось, горел кабель на крыше электротранспорта.

- На момент прибытия первого подразделения признаков горения не наблюдалось, пламя было ликвидировано до приезда пожарных, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области, добавив, что пассажиры эвакуировались самостоятельно.

В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU