81-летний гонщик приехал на мотокросс в Прокопьевск
Всего чемпионат России посетили 150 спортсменов
В соревнованиях поучаствовали 150 гонщиков Кадр: "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"
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В Прокопьевске проходит чемпионат России по мотоспорту. В нем участвует 81-летний гонщик.
Мотокросс посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что на соревнования в Кузбасс съехались 150 спортсменов из 25 городов России. Наряду с юными участниками и многократными чемпионами на прокопьевскую трассу вышел 81-летний гонщик.
«Все отмечают - организация на высшем уровне, трасса отличная! Думаю, Прокопьевск уже готов побороться за возможность принять международные соревнования высочайшего уровня», - отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU