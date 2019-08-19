2019-08-19T04:07:33+03:00
Спорт

81-летний гонщик приехал на мотокросс в Прокопьевск

Всего чемпионат России посетили 150 спортсменов
Екатерина БОРМОТОВА
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В соревнованиях поучаствовали 150 гонщиков Кадр: "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"В соревнованиях поучаствовали 150 гонщиков Кадр: "Сергей Цивилев" / "ВКонтакте"
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В Прокопьевске проходит чемпионат России по мотоспорту. В нем участвует 81-летний гонщик.

Мотокросс посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что на соревнования в Кузбасс съехались 150 спортсменов из 25 городов России. Наряду с юными участниками и многократными чемпионами на прокопьевскую трассу вышел 81-летний гонщик.

«Все отмечают - организация на высшем уровне, трасса отличная! Думаю, Прокопьевск уже готов побороться за возможность принять международные соревнования высочайшего уровня», - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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