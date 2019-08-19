Легендарный шахматист приехал в Новокузнецк

СЕГОДНЯ 05:57 2019-08-19T05:57:06+03:00

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600 юных шахматистов, 300 досок и легендарный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Все это было на турнире, посвященном 300-летию Кузбасса. Специальным гостем фестиваля стал Анатолий Карпов.

Многократный чемпион мира по шахматам побывал в Новокузецке, где проходил детский шахматный турнир на 300 досках «Навстречу 300-летию Кузбасса». Анатолий Карпов поприветствовал участников чемпионата, пообщался с ними, раздал множество автографов. У ребят была возможность получить совет от знаменитого гроссмейстера, пообщаться с ним. Многих юных шахматистов возможность сыграть на глазах кумира вдохновила на новые победы. Сам же Анатолий Карпов отметил, что, по его мнению, кузбасская шахматная федерация входит в пятерку самых активных в России.

В турнире участвовали 300 юных шахматистов. ФОТО: пресс-служба АКО.

- Участников сотни! Рад, что так много ребят в Кузбассе увлекаются шахматами, ведь это уникальный вид спорта, через который мы развиваем интеллект наших детей, - отметил Сергей Цивилев, также побывавший на турнире. - Он учит ребят продумывать стратегии, самостоятельно принимать решение, открывает новые горизонты для мышления.

К слову, победителями турнира стали сразу 11 команд – из Кемерова, Междуреченска, Калтана, Прокопьевска и Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU