Кемеровчане снова отключают горячую воду

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-19T06:25:58+03:00

С 19 августа ее не будет в нескольких районах

Изменить размер текста: A A

Кемеровчане снова останутся без горячей воды. С 19 августа ее не будет в нескольких районах города.

Плановые работы по ремонту котельных проводятся в областном центе, в связи с чем жителям некоторых домов придется на время остаться без горячего водоснабжения, сообщает Кемеровская служба спасения. Так, с 19 по 24 августа подача горячей воды прекратится в домах жителей жилого района Ягуновский. В этот же период будут производиться плановые ремонтные работы оборудования котельной №26 на улице Соборной в Центральном районе. Из-за этого горячее водоснабжение перестанет подаваться в жилые дома по улице Гагарина №47, 49, 51, 51а, 52 и улицей Гвардейской 60а.

В период с 20 по 24 августа в городе будет проводиться ремонт оборудования котельной «Малахит». В связи с эти воду отключат у жителей домов по проспекту Кузнецкому №262, 264, 266, 272, 276, 278, 282. В это же время остановится котельная ООО «ЭТС-ресурс» из-за прекращения подачи газа от ГРЭС-2 в связи с плановым ремонтом. Из-за этого горячую воду отключат у жителей домов по улице Дружбы, 30, 30/1, 30/2, 30/8.

ИСТОЧНИК KP.RU