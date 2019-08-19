2019-08-19T07:38:46+03:00
Происшествия

8-летняя девочка порезала подругу «розочкой» в Кузбассе

Школьницу доставили в больницу
Екатерина БОРМОТОВА
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У девочки диагностировали резаную рану в области шеи справаУ девочки диагностировали резаную рану в области шеи справаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В кузбасском поселке Шерегеш 8-летняя девочка порезала подругу разбитой бутылкой. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, около 16.00.

- В девочку 2011 года рождения другая девочка того же года рождения кинула разбитую бутылку. Диагноз: резаная рана в области шеи справа, - сообщила пресс-секретарь главы Таштагольского района.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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