8-летняя девочка порезала подругу «розочкой» в Кузбассе
Школьницу доставили в больницу
У девочки диагностировали резаную рану в области шеи справаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В кузбасском поселке Шерегеш 8-летняя девочка порезала подругу разбитой бутылкой. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
Инцидент произошел в воскресенье, 18 августа, около 16.00.
- В девочку 2011 года рождения другая девочка того же года рождения кинула разбитую бутылку. Диагноз: резаная рана в области шеи справа, - сообщила пресс-секретарь главы Таштагольского района.
Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU