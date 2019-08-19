На 9-летнего мальчика упал металлический забор в Кузбассе
В Кузбассе на 9-летнего мальчика упал металлический забор. В результате ребенок попал в больницу - он лишился глаза и сломал руку.
Инцидент произошел 15 августа на улице Калинина в Таштаголе. Мальчик играл около металлического забора: в какой-то момент конструкция завалилась на ребенка.
- По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В первую очередь были приняты меры обеспечения безопасности остальных горожан: территория, где произошел инцидент, огорожена сигнальной лентой, - сообщила «Комсомольской правде» представитель СУ СК Кузбасса Ирина Мазеева.
Собеседница издания уточнила, что сейчас с собственником решается вопрос о демонтаже конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU