2019-08-19T08:25:21+03:00
Происшествия

На 9-летнего мальчика упал металлический забор в Кузбассе

Ребенок лишился глаза
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
СК проводит доследственную проверкуСК проводит доследственную проверкуФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе на 9-летнего мальчика упал металлический забор. В результате ребенок попал в больницу - он лишился глаза и сломал руку.

Инцидент произошел 15 августа на улице Калинина в Таштаголе. Мальчик играл около металлического забора: в какой-то момент конструкция завалилась на ребенка.

- По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В первую очередь были приняты меры обеспечения безопасности остальных горожан: территория, где произошел инцидент, огорожена сигнальной лентой, - сообщила «Комсомольской правде» представитель СУ СК Кузбасса Ирина Мазеева.

Собеседница издания уточнила, что сейчас с собственником решается вопрос о демонтаже конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года составила 9,8 миллиарда рублей
На юг Кузбасса обрушатся сильные дожди и грозы
Кузбассовец оплатил 700 тысяч долга после ареста его счетов
Новокузнечанка вышла замуж за сына Валерии
Россельхозбанк сократил сроки выдачи фермерских займов
8-летняя девочка порезала подругу «розочкой» в Кузбассе
Кемеровчанам снова отключают горячую воду
Легендарный шахматист приехал в Новокузнецк
10-летний ребенок серьезно пострадал на детской площадке в Кузбассе
81-летний гонщик приехал на мотокросс в Прокопьевск
Трамвай с пассажирами загорелся в Новокузнецке
Еще один кузбассовец пострадал из-за шишек
Какой будет погода в понедельник, 19 августа, в Кузбассе
Водитель погиб: иномарка слетела с трассы в Кузбассе
Думал, никому не нужен: новокузнечанин украл брошенный автомобиль
В горах Кузбасса произошло землетрясение
Двое погибли и двое пострадали: подробности жуткой аварии под Новокузнецком
Молодая пара погибла в лобовом ДТП под Новокузнецком
Умер первый директор новокузнецкого филиала КемГУ
Из-за пожара на кузбасской шахте эвакуировали горняков
Салют в честь открытия первого кузбасского автобана прогремел в Новокузнецке