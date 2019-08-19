2019-08-19T08:40:57+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк сократил сроки выдачи фермерских займов

Льготная ставка составляет 5 процентов годовых
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» запустил новый продукт «Микро АПК» для юридических лиц на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств. Решение об открытии кредитной линии принимается от трех рабочих дней и на основании минимального пакета документов.

Индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйств могут взять средства до 5 миллионов рублей на срок до 1 года по льготной ставке до 5 процентов годовых.

По условиям банковского продукта клиентам необходимо иметь открытый расчетный счет в Банке. Заемщики получат возможность выбрать схему погашения кредита либо ежемесячным дифференцированным платежом, либо по индивидуальному графику.

«Поддержка фермеров - одна из важнейших задач Россельхозбанка. Мы понимаем, что предпринимателям для развития бизнеса требуются доступные займы, которые можно получать быстро и без лишней бюрократии. С этой целью в Банке запустили новый продукт - «Микро АПК», предназначенный для производителей и переработчиков сельхозпродукции», - отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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