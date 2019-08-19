Новокузнечанка вышла замуж за сына Валерии
Жительница Новокузнецка стала женой сына Валерии. Наталья Коренная и Артемий Шульгин сыграли свадьбу в Швейцарии.
Певица Валерия рассказала поклонникам подробности личной жизни старшего сына Артемия Шульгина. По словам звезды, Артемий недавно женился – причем мать узнала об этом буквально за несколько дней до церемонии.
Невесткой знаменитости стала 23-летняя уроженка Новокузнецка Наталья Коренная. В южной столице Кузбасса прошла юность девушки. Она имеет два образования – психолога и менеджера.
По данным издания «СтарХит», родители жениха и невесты еще не знакомы. Артемий Шульгин обещает представить новоиспеченных родственников друг другу во время празднования своего юбилея – 25 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU