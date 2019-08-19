Кузбассовец оплатил 700 тысяч долга после ареста его счетов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-19T11:14:17+03:00

Мужчина не платил по кредитам, хотя имел деньги на счету Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Житель Кузбасса задолжал кредитным организациям 700 тысяч рублей. Он погасил долг только после того, как приставы арестовали его банковские счета.

- Производство в отношении жителя Киселевска находилось на исполнении у судебных приставов. Мужчина о своей задолженности был уведомлен, мер к оплате не предпринимал, - сообщают в УФССП по Кемеровской области.

Ранее судебным приставом-исполнителем были наложены иные ограничительные меры. Однако призвать должника к ответственности помог именно арест банковских счетов.

Мужчина сразу и в полном объеме выплатил долг. Арест с банковских счетов был снят после погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU