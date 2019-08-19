На юг Кузбасса обрушатся сильные дожди и грозы
Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы на юге Кузбасса. Стихия разгуляется ночью и будет бушевать весь следующий день, 20 августа.
По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 20 августа местами по югу Кузбасса и днем 20 августа в горах ожидаются сильные дожди и грозы. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными.
- Водителям следует учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств, - сообщили в ведомстве.
Автолюбителям напоминают о том, что на мокрой дороге увеличивается тормозной путь. Кроме того, движение на высокой скорости в дождь или по влажному покрытию может привести к потере управления и, как следствие, стать причиной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU