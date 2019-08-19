На юг Кузбасса обрушатся сильные дожди и грозы

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-19T11:16:01+03:00

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Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы на юге Кузбасса. Стихия разгуляется ночью и будет бушевать весь следующий день, 20 августа.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 20 августа местами по югу Кузбасса и днем 20 августа в горах ожидаются сильные дожди и грозы. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными.

- Водителям следует учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств, - сообщили в ведомстве.

Автолюбителям напоминают о том, что на мокрой дороге увеличивается тормозной путь. Кроме того, движение на высокой скорости в дождь или по влажному покрытию может привести к потере управления и, как следствие, стать причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU