2019-08-19T11:16:01+03:00
Общество

На юг Кузбасса обрушатся сильные дожди и грозы

Стихия разгуляется в ночь на 20 августа
Екатерина БОРМОТОВА
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Из-за разгуля стихии участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожнымиИз-за разгуля стихии участников дорожного движения призывают быть внимательными и осторожнымиФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы на юге Кузбасса. Стихия разгуляется ночью и будет бушевать весь следующий день, 20 августа.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 20 августа местами по югу Кузбасса и днем 20 августа в горах ожидаются сильные дожди и грозы. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными.

- Водителям следует учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств, - сообщили в ведомстве.

Автолюбителям напоминают о том, что на мокрой дороге увеличивается тормозной путь. Кроме того, движение на высокой скорости в дождь или по влажному покрытию может привести к потере управления и, как следствие, стать причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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