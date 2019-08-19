Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года составила 9,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-19T11:25:29+03:00

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Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за 7 месяцев 2019 года составила 9,8 миллиарда рублей (в январе-июле 2018 года 5,2 миллиарда рублей).

- Из этой суммы часть прибыли, включаемая в состав источников капитала Банка в соответствии с требованиями Банка России, то есть без учета эффекта от внедрения стандартов МСФО 9, составила 2,2 миллиарда рублей. Именно эта величина может быть использована для выплаты дивидендов и включена в состав капитала, - отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за 7 месяцев 2019 года вырос на 6,6 процента и на 1 августа 2019 года превысил отметку 2,3 триллиона рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц увеличился на 7,2 процента - до 1,86 триллиона рублей, физических лиц - на 4,2 процента до 439 миллиарда рублей.

За 7 месяцев 2019 года кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК вырос на 7,5 процента (+91 миллиард рублей) и составил 1 триллион 305 миллиардов рублей. В том числе кредитный портфель АПК субъектов МСБ вырос за 7 месяцев, прошедших с начала года, на 8,5 процента - с 256,4 миллиарда до 278,3 миллиарда рублей. По итогам 7 месяцев 2019 года аграриям на развитие МСБ было выдано более 100 миллиардов рублей (+13,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года), из них МФХ – порядка 30 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU