Кузбасс попал в топ-30 регионов с самым доступным бензином

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-19T13:30:03+03:00

Кузбасс занял двадцать седьмую строчку рейтинга по доступности бензина марки АИ-92 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он опережает Новосибирскую и Челябинскую области

Изменить размер текста: A A

Кузбасс стал одним из лидеров среди регионов с самым доступным бензином. Он опережает Новосибирскую и Челябинскую области.

Эксперты сопоставили среднемесячные зарплаты жителей российских регионов в январе 2019 года с объемом бензина марки АИ-92, который можно купить на эту сумму.

По данным РИА Новости, жители Кемеровской области могли купить 790 литров бензина. С этим показателем регион занял двадцать седьмую строчку рейтинга.

Так, жители Новосибирской области могли приобрести 749 литров бензина той же марки, а Челябинской области - 765 литров.

Верхние строчки рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ - 2080 литров, Москва - 1798 литров и Ненецкий автономный округ - 1609 литров.

Наименее доступным топливо оказалось для жителей Северного Кавказа. Так, в Дагестане водители могли заправиться 514 литрами, Карачаево-Черкесии - 520, а Кабардино-Балкарии - 525 литрами.

В среднем россияне могли приобрести 926 литров.

Напомним, ранее был опубликован рейтинг доступности бензина среди субъектов Сибирского федерального округа. Кемеровская область стала одним из лидеров по доступности машинного топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU