Кузбасс попал в топ-30 регионов с самым доступным бензином
Кузбасс стал одним из лидеров среди регионов с самым доступным бензином. Он опережает Новосибирскую и Челябинскую области.
Эксперты сопоставили среднемесячные зарплаты жителей российских регионов в январе 2019 года с объемом бензина марки АИ-92, который можно купить на эту сумму.
По данным РИА Новости, жители Кемеровской области могли купить 790 литров бензина. С этим показателем регион занял двадцать седьмую строчку рейтинга.
Так, жители Новосибирской области могли приобрести 749 литров бензина той же марки, а Челябинской области - 765 литров.
Верхние строчки рейтинга заняли Ямало-Ненецкий автономный округ - 2080 литров, Москва - 1798 литров и Ненецкий автономный округ - 1609 литров.
Наименее доступным топливо оказалось для жителей Северного Кавказа. Так, в Дагестане водители могли заправиться 514 литрами, Карачаево-Черкесии - 520, а Кабардино-Балкарии - 525 литрами.
В среднем россияне могли приобрести 926 литров.
Напомним, ранее был опубликован рейтинг доступности бензина среди субъектов Сибирского федерального округа. Кемеровская область стала одним из лидеров по доступности машинного топлива.
ИСТОЧНИК KP.RU