2019-08-19T12:55:15+03:00
Происшествия

Кемеровчанка выписала премии себе и своей дочери на полмиллиона рублей

Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы
Яна ПОПОВА
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В течение трех лет кемеровчанка начисляла премии и завышала зарплаты себе и своей дочериВ течение трех лет кемеровчанка начисляла премии и завышала зарплаты себе и своей дочериФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Кемерова в течение трех лет незаконно выписывала премии себе и своей дочери. Общая сумма ущерба составила 450 тысяч рублей.

Женщина работала в центре социальной помощи на должности бухгалтера. В течение трех лет она начисляла премии и завышала зарплаты себе и своей дочери, которая трудилась в том же центре. После обвиняемая вносила ложные данные в отчетные документы. Общая сумма ущерба – 450 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Кемеровчанке грозит до шести лет лишения свободы.

- Следствием собрано достаточно доказательств для того, чтобы привлечь обвиняемую к ответственности. На данном этапе уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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