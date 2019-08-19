Дворник оставил без воды три многоквартирных дома в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-19T13:35:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Новокузнецка оставил без воды три многоквартирных дома. Мужчина вынес из подвалов сантехническое оборудование на сумму 30 тысяч рублей.

В отдел полиции обратился представитель управляющей компании. Он сообщил, что из подвалов трех многоквартирных домов украдено сантехническое оборудование: шаровые краны и циркуляционные насосы. Без устройств невозможна подача воды. Сумма ущерба – 30 тысяч рублей.

Похитителем оказался ранее судимый местный житель, который работал дворником в управляющей компании. Задержанный полностью признал свою вину и рассказал, что оборудование он украл ночью, потом разобрал устройства и сдал их в пункт приема лома цветных металлов. За это он получил 1500 рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователем в отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU