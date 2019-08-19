Поднял так поднял: новокузнечанин выиграл в лотерею 19 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-19T17:39:15+03:00

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Удивительная история приключилась с новокузнечанином. Он решил купить лотерейный билет, чтобы поднять себе настроение. А потом оказалось, что его выигрыш составил почти 19 миллионов рублей.

Андрей Шелягин возвращался домой с работы - он работает вальцовщиком на металлургическом комбинате. После ночной смены он был очень уставшим и решил немного поднять себе настроение.

- Купил лотерейный билет, наугад выбрал числа. Пришел домой, лег спать, - рассказал победитель. - И тут услышал, что пришло СМС. Зашел на сайт проверить билет и увидел, что выиграл почти 19 миллионов! Это счастье!

Полная сумма выигрыша составила 18 903 752 рубля. Часть выигрыша мужчина вложит в покупку квартиры. Еще он собирается сделать хороший подарок своей маме на 80-летие. А вот как распорядится оставшейся суммой, Андрей пока не решил. Но в одном мужчина точно уверен: большие деньги - явление преходящее. Работу свою он бросать не собирается и будет дальше заниматься любимым делом.

ИСТОЧНИК KP.RU