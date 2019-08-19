Страшная авария под Новокузнецком унесла жизнь 20-летнего регбиста

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-19T15:49:56+03:00

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Стало известно, кто погиб в страшной аварии под Новокузнецком. 17 августа не стало 20-летнего участника регбийного клуба «Металлург» Никиты Филиппова.

Напомним, на дороге между Новокузнецком и поселком Кузедеево в субботу столкнулись автомобили Kia Forte и Chevrolet Lanos. В результате водитель и пассажир последнего авто скончались на месте от полученных травм. Водитель Kia, предварительно, спровоцировавшая аварию, и ее пассажирка были доставлены в больницу.

Как оказалось, среди погибших - талантливый регбист Никита Филиппов. Неделю назад ему исполнилось 20 лет.

- Регбийный клуб «Металлург» выражает глубокие соболезнования родным и близким Никиты, всем, кому он был дорог. Скорбим вместе с вами, - говорится на сайте клуба.

Уточняется, что прощание с Никитой пройдет 20 августа в храме Архистратига Михаила на улице Транспортной, 10. Панихида начнется в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU