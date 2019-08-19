2019-08-19T15:49:56+03:00
Общество

Страшная авария под Новокузнецком унесла жизнь 20-летнего регбиста

Прощание с Никитой Филипповым пройдет 20 августа
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Неделю назад Никите Филиппову исполнилось 20 лет Фото: Регбийный клуб «Металлург» / "ВКонтакте"Неделю назад Никите Филиппову исполнилось 20 лет Фото: Регбийный клуб «Металлург» / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Стало известно, кто погиб в страшной аварии под Новокузнецком. 17 августа не стало 20-летнего участника регбийного клуба «Металлург» Никиты Филиппова.

Напомним, на дороге между Новокузнецком и поселком Кузедеево в субботу столкнулись автомобили Kia Forte и Chevrolet Lanos. В результате водитель и пассажир последнего авто скончались на месте от полученных травм. Водитель Kia, предварительно, спровоцировавшая аварию, и ее пассажирка были доставлены в больницу.

Как оказалось, среди погибших - талантливый регбист Никита Филиппов. Неделю назад ему исполнилось 20 лет.

- Регбийный клуб «Металлург» выражает глубокие соболезнования родным и близким Никиты, всем, кому он был дорог. Скорбим вместе с вами, - говорится на сайте клуба.

Уточняется, что прощание с Никитой пройдет 20 августа в храме Архистратига Михаила на улице Транспортной, 10. Панихида начнется в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поднял так поднял: новокузнечанин выиграл в лотерею 19 миллионов рублей
Дворник оставил без воды три многоквартирных дома в Новокузнецке
Кемеровчанка выписала премии себе и своей дочери на полмиллиона рублей
Кузбасс попал в топ-30 регионов с самым доступным бензином
Областной День шахтера в Кузбассе пройдет в ретростиле
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года составила 9,8 миллиарда рублей
На юг Кузбасса обрушатся сильные дожди и грозы
Кузбассовец оплатил 700 тысяч долга после ареста его счетов
Новокузнечанка вышла замуж за сына Валерии
Россельхозбанк сократил сроки выдачи фермерских займов
На 9-летнего мальчика упал металлический забор в Кузбассе
8-летняя девочка порезала подругу «розочкой» в Кузбассе
Кемеровчанам снова отключают горячую воду
Легендарный шахматист приехал в Новокузнецк
10-летний ребенок серьезно пострадал на детской площадке в Кузбассе
81-летний гонщик приехал на мотокросс в Прокопьевск
Трамвай с пассажирами загорелся в Новокузнецке
Еще один кузбассовец пострадал из-за шишек
Какой будет погода в понедельник, 19 августа, в Кузбассе
Водитель погиб: иномарка слетела с трассы в Кузбассе
Думал, никому не нужен: новокузнечанин украл брошенный автомобиль
В горах Кузбасса произошло землетрясение
Двое погибли и двое пострадали: подробности жуткой аварии под Новокузнецком
Молодая пара погибла в лобовом ДТП под Новокузнецком
Умер первый директор новокузнецкого филиала КемГУ
Из-за пожара на кузбасской шахте эвакуировали горняков
Салют в честь открытия первого кузбасского автобана прогремел в Новокузнецке