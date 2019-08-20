2019-08-20T03:05:22+03:00
Общество

Сегодня откроется кемеровский торговый центр «Лапландия»

Об этом сообщили арендаторы ТЦ
Екатерина БОРМОТОВА
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"Лапландия" была закрыта с апреля этого года"Лапландия" была закрыта с апреля этого годаФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове сегодня, 20 августа, откроется торговый центр «Лапландия». Об этом сообщили арендаторы.

Кемеровский торговый центр «Лапландия», расположенный на проспекте Октябрьском, распахнет свои двери для посетителей. СМС-сообщения с новостью об открытии своих бутиков в «Лапландии» в понедельник разослали покупателям несколько арендаторов ТЦ. Ранее эту же информацию сообщали собственники здания.

Напомним, что торговый центр был закрыт по решению суда 22 апреля. Здесь было выявлено 22 нарушения пожарной безопасности. Собственники ТЦ пытались оспорить решение о его закрытии, но суды высших инстанций оставили все без изменений.

Ход устранения нарушений лично контролировал мэр Кемерова Илья Середюк. В частности, специалисты должны были заменить материалы, из которых была сделана кровля «Лапландии», поскольку они отличались особой горимостью.

Кемеровчане с нетерпением ждут открытия "Лапландии" Скриншот: группа торгового центра / "ВКонтакте"

Кемеровчане с нетерпением ждут открытия "Лапландии" Скриншот: группа торгового центра / "ВКонтакте"

Изменились ли за время простоя торгового центра якорные арендаторы, на данный момент неизвестно.

Примечательно, что кемеровчане с нетерпением ждут открытия ТЦ. Многие родители отмечают в соцсетях, что смогут, наконец, собрать детей в школу или детский сад. Другие - приобрести осеннюю одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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