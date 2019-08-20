2019-08-20T07:37:01+03:00
Происшествия

Выбежал под колеса: автомобиль сбил ребенка в кузбасском городе

Ребенок получил травмы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Выбежал под колеса: автомобиль сбил ребенка в кузбасском городе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"Выбежал под колеса: автомобиль сбил ребенка в кузбасском городе. ФОТО: кадр видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"
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Чрезвычайное происшествие случилось в Ленинске-Кузнецком. Здесь автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу.

Выбежал под колеса: автомобиль сбил ребенка в кузбасском городе..Видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Момент, когда случилось дорожно-транспортное происшествие, попал на камеру видеорегистратора. На кадрах, снятых регистратором, видно, как водитель, следуя сигналам светофора и дорожным знакам, минует перекресток, поворачивает налево, проезжает пешеходный переход и успевает проехать еще пару десятков метров. На встречной полосе в это время стоят два плотных ряда машин. Неожиданно из-за одной из них выбегает ребенок и бежит наперерез легковушке. Мальчик не успел перебежать дорогу, и автомобиль его все-таки задел.

- У ребенка ушиб головы, он живой, все нормально, - сообщает в социальной сети «ВКонтакте» очевидец ДТП Елена Ананьева. - Они приезжие, ребятишки из деревни, не оценили всей ситуации на дороге. Поток машин со стороны центра остановился на светофоре и мальчики побежали между машинами, не повернув даже головы в право.

К слову, пользователи соцсетей встали на сторону водителя и отметили, что родителям следует учить детей правильно вести себя на проезжей части и около нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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