Выбежал под колеса: автомобиль сбил ребенка в кузбасском городе
Чрезвычайное происшествие случилось в Ленинске-Кузнецком. Здесь автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу.
Выбежал под колеса: автомобиль сбил ребенка в кузбасском городе..Видео vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"
Момент, когда случилось дорожно-транспортное происшествие, попал на камеру видеорегистратора. На кадрах, снятых регистратором, видно, как водитель, следуя сигналам светофора и дорожным знакам, минует перекресток, поворачивает налево, проезжает пешеходный переход и успевает проехать еще пару десятков метров. На встречной полосе в это время стоят два плотных ряда машин. Неожиданно из-за одной из них выбегает ребенок и бежит наперерез легковушке. Мальчик не успел перебежать дорогу, и автомобиль его все-таки задел.
- У ребенка ушиб головы, он живой, все нормально, - сообщает в социальной сети «ВКонтакте» очевидец ДТП Елена Ананьева. - Они приезжие, ребятишки из деревни, не оценили всей ситуации на дороге. Поток машин со стороны центра остановился на светофоре и мальчики побежали между машинами, не повернув даже головы в право.
К слову, пользователи соцсетей встали на сторону водителя и отметили, что родителям следует учить детей правильно вести себя на проезжей части и около нее.
ИСТОЧНИК KP.RU