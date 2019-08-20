Новокузнечан предупредили о сбоях в работе общественного транспорта
Новокузнечанам стоит приготовиться к небольшому транспортному коллапсу. Часть автобусов, работающих на газомоторном топливе, не сможет выйти на линию.
О том, что в ближайшее время в Новокузнецке могут быть проблемы в работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города. Задержки в работе автобусов связаны с проведением плановых ремонтных работ на участке магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс I» и временного ограничения подачи газа для автомобильных газонакопительных компрессорных станций. Из-за этого с 20 до 24 августа возможны задержки в работе общественного транспорта, а также выход на линию не всех единиц транспорта, работающего на газомоторном топливе.
- Приносим свои извинения за доставленные неудобства, просим отнестись к ситуации с пониманием, - отметили в пресс-службе управления. - Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно узнать по телефону горячей линии МКУ ЦДС (384-3) 740-195.
ИСТОЧНИК KP.RU