2019-08-20T08:33:52+03:00
Общество

Новокузнечан предупредили о сбоях в работе общественного транспорта

Несколько дней на линии будет выходить меньше автобусов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новокузнечан предупредили о сбоях в работе общественного транспортаНовокузнечан предупредили о сбоях в работе общественного транспортаФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Новокузнечанам стоит приготовиться к небольшому транспортному коллапсу. Часть автобусов, работающих на газомоторном топливе, не сможет выйти на линию.

О том, что в ближайшее время в Новокузнецке могут быть проблемы в работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города. Задержки в работе автобусов связаны с проведением плановых ремонтных работ на участке магистрального газопровода «ПарабельКузбасс I» и временного ограничения подачи газа для автомобильных газонакопительных компрессорных станций. Из-за этого с 20 до 24 августа возможны задержки в работе общественного транспорта, а также выход на линию не всех единиц транспорта, работающего на газомоторном топливе.

- Приносим свои извинения за доставленные неудобства, просим отнестись к ситуации с пониманием, - отметили в пресс-службе управления. - Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно узнать по телефону горячей линии МКУ ЦДС (384-3) 740-195.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке простились с погибшим в ДТП тренеролм по легкой атлетике
Новокузнечанин ударом ноги сразил Купидона
Генеральная прокуратура России и Россельхозбанк провели очередное совместное совещание
Выбежал под колеса: автомобиль сбил ребенка в кузбасском городе
За нехорошую песню кузбассовец-меломан заплатил 1000 рублей
Около трех часов пожарные боролись с огнем на кемеровском предприятии
Популярная кемеровчанка объявила голодовку
Сегодня откроется кемеровский торговый центр «Лапландия»
Страшная авария под Новокузнецком унесла жизнь 20-летнего регбиста
Поднял так поднял: новокузнечанин выиграл в лотерею 19 миллионов рублей
Дворник оставил без воды три многоквартирных дома в Новокузнецке
Кемеровчанка выписала премии себе и своей дочери на полмиллиона рублей
Кузбасс попал в топ-30 регионов с самым доступным бензином
Областной День шахтера в Кузбассе пройдет в ретростиле
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года составила 9,8 миллиарда рублей
На юг Кузбасса обрушатся сильные дожди и грозы