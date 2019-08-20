Новокузнечан предупредили о сбоях в работе общественного транспорта

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-20T08:33:52+03:00

Несколько дней на линии будет выходить меньше автобусов

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Новокузнечанам стоит приготовиться к небольшому транспортному коллапсу. Часть автобусов, работающих на газомоторном топливе, не сможет выйти на линию.

О том, что в ближайшее время в Новокузнецке могут быть проблемы в работе общественного транспорта, сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города. Задержки в работе автобусов связаны с проведением плановых ремонтных работ на участке магистрального газопровода «Парабель – Кузбасс I» и временного ограничения подачи газа для автомобильных газонакопительных компрессорных станций. Из-за этого с 20 до 24 августа возможны задержки в работе общественного транспорта, а также выход на линию не всех единиц транспорта, работающего на газомоторном топливе.

- Приносим свои извинения за доставленные неудобства, просим отнестись к ситуации с пониманием, - отметили в пресс-службе управления. - Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно узнать по телефону горячей линии МКУ ЦДС (384-3) 740-195.

ИСТОЧНИК KP.RU