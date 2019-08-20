СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-20T09:00:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Под покровом ночи новокузнечанин разделался с небольшой статуей Купидона. Одним ударом ноги он разгромил конструкцию. Однако камера наблюдения всняла все, что случилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726947" frameborder="0"></iframe> Новокузнечанин ударом ноги сразил Купидона..Видео nk.life.

Владельцы одного из магазинов на проспекте Металлургов в Новокузнецке разыскивают неизвестного, который уничтожил декоративную статую. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как проходивший мимо мужчина сначала руками пробует на прочность чашу, котрую держит над головой Купидон. Потом мужчина нетвердой походкой уходит в сторону от статуи. Через несколько секунд он возвращается обратно, забирается на крыльцо и ногой пинает статую. После второго удара вся композиция падает вниз. Мужчина же спускается с крыльцо, берет в руки Купидона, оставшегося без чаши, и уходит.

- Предприниматели просят свидетелей акта вандализма, либо тех, кто опознал злоумышленника сообщить об этом в отдел полиции или сотрудникам салона, - сообщает nk.life.

ИСТОЧНИК KP.RU