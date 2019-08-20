Новокузнечанин ударом ноги сразил Купидона
Под покровом ночи новокузнечанин разделался с небольшой статуей Купидона. Одним ударом ноги он разгромил конструкцию. Однако камера наблюдения всняла все, что случилось.
Новокузнечанин ударом ноги сразил Купидона..Видео nk.life.
Владельцы одного из магазинов на проспекте Металлургов в Новокузнецке разыскивают неизвестного, который уничтожил декоративную статую. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как проходивший мимо мужчина сначала руками пробует на прочность чашу, котрую держит над головой Купидон. Потом мужчина нетвердой походкой уходит в сторону от статуи. Через несколько секунд он возвращается обратно, забирается на крыльцо и ногой пинает статую. После второго удара вся композиция падает вниз. Мужчина же спускается с крыльцо, берет в руки Купидона, оставшегося без чаши, и уходит.
- Предприниматели просят свидетелей акта вандализма, либо тех, кто опознал злоумышленника сообщить об этом в отдел полиции или сотрудникам салона, - сообщает nk.life.
ИСТОЧНИК KP.RU