2019-08-20T09:24:51+03:00
Общество

В Новокузнецке простились с погибшим в ДТП тренеролм по легкой атлетике

Прощание состоялось в новокузнецком дворце спорта «Богатырь»
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В Новокузнецке простились с погибшим в ДТП тренеролм по легкой атлетике. ФОТО: Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города НовокузнецкаВ Новокузнецке простились с погибшим в ДТП тренеролм по легкой атлетике. ФОТО: Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка
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Новокузнечане простились с Сергеем Мелентьевым, тренером по легкой атлетике и руководителем Регионального центра подготовки по адаптивным видам спорта. Сергей Мелентьев погиб в ДТП 16 августа.

Во вторник, 20 августа, новокузнечане простились с известным в городе тренером по легкой атлетике, многократным призером различных соревнований, мастером спорта международного класса по спортивной ходьбе, и.о. директора ГУ КО Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» Сергеем Мелентьевым. Многие новокузнечане знали его как не только как хорошего тренера, но и как друга, отзывчивого человека.

Сергей Мелентьев погиб в ДТП, которое произошло на кузбасской трассе 16 августа. У него остались жена и двое детей. Также в ДТП погиб водитель центра Дмитрий Сергеев. Прощание с ним состоится 21 августа в дворце спорта «Богатырь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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