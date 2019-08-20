2019-08-20T10:31:14+03:00
Общество

Стрелка по трамваям задержали в Кемерове

Молодой человек уже успел избавиться от оружия
Екатерина РОМАНОВА
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Стрелка по трамваям задержали в Кемеро. ФОТО: Максим ГончаренкоСтрелка по трамваям задержали в Кемеро. ФОТО: Максим Гончаренко
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Молодого человека, обстрелявшего трамвай в Кировском районе города Кемерово, задержали сотрудники полиции. Как оказалось, он уже успел избавиться от оружия.

В Кемерове задержали молодого человека, который причастен к обстрелу трамвая. Он признался, что в магазине приобрел пневматический пистолет, а после того, как выстрелил несколько раз в трамвай, продал его. К слову, молодой человек находился в компании двух друзей. Оба проходят по делу в качестве свидетелей. Стрелку же грозит наказание – до пяти лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел в июле 2019 года вечером. Трамвай двигался по маршруту №3, когда неизвестные совершили несколько выстрелов по вагону. Несколько стекол оказались повреждены, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Движение трамваев было приостановлено на несколько часов, а утром этот вагон не вышел на линию из-за повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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