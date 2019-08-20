Рекордно длинную пробку зафиксировали в Кемерове
Она растянулась почти на 3 километра
Пробка на Кузнецком составила 2,8 километра Фото: "Яндекс. Пробки"
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В Кемерове зафиксировали рекордно длинную пробку для данного времени суток. Она растянулась почти на 3 километра.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в 14.09 в городе наблюдалась самая длинная пробка для данного времени суток за последнюю неделю. Ее длина составила 2,8 километра.
Затор наблюдается на проспекте Кузнецком от улицы Николая Островского до улицы Сибиряков-Гвардейцев. Скорость движения на данном участке не превышает 15 километров в час.
Примечательно, что ни ремонтных работ, ни ДТП, которые могли бы осложнить дорожную ситуацию, здесь не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU