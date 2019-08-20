2019-08-20T12:00:59+03:00
Происшествия

Рыбак не дал кемеровчанке прыгнуть в неудобном месте

Мужчина уговорил ее не совершать необдуманных поступков
Екатерина РОМАНОВА
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Рыбак не дал кемеровчанке прыгнуть в неудобном местеРыбак не дал кемеровчанке прыгнуть в неудобном местеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Неравнодушие рыбака оказалось спасительным для одной из жительниц Кемерова. Женщина хотела прыгнуть с моста в реку, однако мужчина отговорил ее делать это.

Вечером кемеровчане заметили на старом Коммунальном мосту через Томь женщину. Она стояла на самом краю, и горожане, уверенные в том, что она хочет свести счеты с жизнью, обратились в Кемеровскую службу спасения. Пока экипаж добирался до места ЧП, один из очевидцев, рыбачивший неподалеку, решил пообщаться с женщиной.

Рыбак начал спокойно разговаривать с незнакомкой, объяснил, что «здесь не самое удобное место», всячески отвлекал ее от задуманного. Вскоре прибыли спасатели и помогли женщине спуститься вниз.

- Человек сам делает свой выбор, но если есть возможность не пройти мимо чужой беды, то эту возможность всегда лучше использовать, - отметили в пресс-службе Кемеровской службы спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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