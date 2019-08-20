При поддержке РСХБ в Барнауле прошел фермерский фестиваль «СВОЕ»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-20T12:25:00+03:00

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17-18 августа в Барнауле состоялся фермерский фестиваль «СВОЕ», организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Алтайского края. На масштабном городском празднике более 100 фермеров со всей России представили продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками: овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, крупы, мед, консервы и другие.

Россельхозбанк проводит фестиваль «СВОЕ» третий год, чтобы помочь аграриям в реализации и продвижении собственных торговых марок на рынок. В этом году РСХБ значительно расширил деловую программу фестиваля и организовал для владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров серию круглых столов, в том числе и по мерам господдержки, соавтором которого стал Минсельхоз России.

«Россельхозбанк объединяет российских аграриев и создает новые стимулы для развития фермерского движения. Каждый посетитель фестиваля «СВОЕ» сможет убедиться лично, что на российской земле много продуктов высокого качества с уникальной рецептурой и неповторимым вкусом. Проект помогает аграриям расширить рынок сбыта и открывает небольшим хозяйствам новые возможности развития», отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов.

Первый фестиваль «СВОЕ» Россельхозбанк организовал в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское». В прошлом году аналогичные мероприятия прошли в четырех городах страны. Их посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек, а свою продукцию представили более 500 фермерских хозяйств. География фестиваля в 2019 году расширена: помимо Барнаула, он пройдет Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге и Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU