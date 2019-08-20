СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-20T15:21:23+03:00

С рюкзаком и в камуфляже: в Кузбассе разыскивают пропавшего пенсионера. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают Юрия Гуськова. Мужчина пропал 19 августа.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, 81-летний Юрий Гуськов ушел из своего дома в Прокопьевске в лес и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые.

В день исчезновения был одет в камуфляжную куртку, темно-синие джинсы, черные сапоги. С собой у мужчины был рюкзак.

Если вам известно местонахождения Юрия Гуськова, сообщили об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU