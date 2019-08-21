2019-08-21T05:03:55+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования

Яков КРЫМСКИЙ
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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитованияБанк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь 9,2% годовых и распространяется на программы:

- на покупку строящегося жилья;

- на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;

При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка - от 10,1% годовых, на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования – от 10,2% годовых. Для сотрудников предприятий бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков УРАЛСИБА - от 9,7% годовых.

По программе «Легкий старт» – от 5 млн рублей – 9,99 %, до 5 млн рублей – 10,6 % годовых для всех категорий заемщиков.

Фиксированная ставка по военной ипотеке составляет 10,25% годовых.

Ставка по ипотечному кредитованию с господдержкой для семей с детьми - от 5% годовых

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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