Две дорогие иномарки сгорели ночью в Кемерове
Сразу две иномарки пострадали от рук неизвестных в Кемерове. Ночью на улице Весенней сгорели BMW X5 и Land Rover Freelander.
Сигнал о том, что возле одной из многоэтажек на улице Весенней в Кемерове случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 02:26. 7 пожарных и две единицы техники тут же выдвинулись к месту ЧП.
- К моменту прибытия первого подразделения горели BMW X5 2003 и Land Rover Freelander. BMW был полностью охвачен пламенем, и огонь перешел на стоявший рядом автомобиль, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара BMW сгорел внутри и снаружи по всей площади. У Land Rover Freelander обгорело лакокрасочное покрытие, пластиковые элементы, переднее и заднее колесо с правой стороны.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ночного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU