Две дорогие иномарки сгорели ночью в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:23 2019-08-21T05:23:55+03:00

Пока неизвестно, кто мог поджечь машины

Изменить размер текста: A A

Сразу две иномарки пострадали от рук неизвестных в Кемерове. Ночью на улице Весенней сгорели BMW X5 и Land Rover Freelander.

Сигнал о том, что возле одной из многоэтажек на улице Весенней в Кемерове случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 02:26. 7 пожарных и две единицы техники тут же выдвинулись к месту ЧП.

- К моменту прибытия первого подразделения горели BMW X5 2003 и Land Rover Freelander. BMW был полностью охвачен пламенем, и огонь перешел на стоявший рядом автомобиль, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара BMW сгорел внутри и снаружи по всей площади. У Land Rover Freelander обгорело лакокрасочное покрытие, пластиковые элементы, переднее и заднее колесо с правой стороны.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ночного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU