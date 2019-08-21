2019-08-21T06:04:15+03:00
Общество

В Кузбассе открылся Сибирский центр современного искусства

Он стал крупнейшим за Уралом
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе открылся Сибирский центр современного искусства.Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе открылся Сибирский центр современного искусства.Фото: Пресс-служба АКО
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В Кузбассе открылся Сибирский центр современного искусства. Он стал крупнейшим за Уралом.

Как рассказали в администрации области, начало работе центра, который создан в Новокузнецке, положила крупная Межрегиональная художественная выставка «ФОРМА». В ней примут участие 166 профессиональных ведущих художников России и более 60 молодых художников. Зрителям покажут более 1000 произведений живописи, графики, скульптуры 243 авторов, среди которых такие известные художники, как Зураб Церетели, Валерий Гошко, Александр Муравьев и другие. В рамках выставки будет организована научная конференция, которая определит векторы развития современного искусства в 21 веке.

Местом расположения Сибирского центра современного искусства стал выставочный комплекс «Кузбасская ярмарка». На базе центра опытные специалисты будут работать с молодыми художниками, вести воспитательную работу. Также здесь планируется проводить лекции о современном состоянии искусства и творческие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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