2019-08-21T09:53:36+03:00
Происшествия

Фура с поросятами перевернулась под Новокузнецком

Водитель жив, а часть поросят погибла
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фура с поросятами перевернулась под Новокузнецком. ФОТО: кадр видео city-n.ruФура с поросятами перевернулась под Новокузнецком. ФОТО: кадр видео city-n.ru
Изменить размер текста:

Под Новокузнецком перевернулась фура со свиньями. Часть животных погибла, водитель же не пострадал.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло днем 20 августа за Сосновкой на дорожной развязке. По автодороге двигался грузовой автомобиль, перевозивший живых свиней. В какой-то момент машина перевернулась. Сам водитель заявил, что ехал на небольшой скорости, однако на мокрой после дождя дороге колеса автомобиля «поскользнулись». Как сообщает city-n, большегруз перевернулся и ушел в кювет. Часть поросят погибла при ДТП. Водитель, по предварительным данным, не пострадал. Куда именно направлялась фура с поросятами, не уточняется.

Это не первое происшествие в Новокузнецке, при котором пострадали хрюшки. Так, на прошлой неделе после пожара в трансформаторной будке погибли пять тысяч свиней. Из-за обгоревшего кабеля в работе системы вентиляции произошел сбой, и свиньи задохнулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе мужчина вломился в чужой дом и ударил хозяйку топором
На площади Советов в Кемерове планируют поставить новую елку
В Кузбассе строительная компания задолжала сотрудникам 2,4 миллиона рублей
В экстренной службе Новокузнецка не хватает специалистов
В Кузбассе открылся Сибирский центр современного искусства
Две дорогие иномарки сгорели ночью в Кемерове
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Кемеровчанин попал в тюрьму в Таиланде из-за просроченной визы
«Возьми монетку!»: кузбассовцам раздают деньги на проезд
На кузбасском разрезе приостановили горные работы
С рюкзаком и в камуфляже: в Кузбассе разыскивают пропавшего пенсионера
Юный байкер попал под колеса автомобиля в Кузбассе
При поддержке РСХБ запущен винодельческий комплекс ООО «Шато де Талю»
Сергей Цивилев обсудит с московскими врачами, как спасти Еву Грабовскую
При поддержке РСХБ в Барнауле прошел фермерский фестиваль «СВОЕ»
В Новокузнецке магазин оптики незаконно оказывал медицинские услуги
Жительница Кузбасса связалась с альфонсом и осталась без денег
Рыбак не дал кемеровчанке прыгнуть в неудобном месте
В Кузбассе поджигают пожарные части