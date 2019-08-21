Фура с поросятами перевернулась под Новокузнецком

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-21T09:53:36+03:00

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Под Новокузнецком перевернулась фура со свиньями. Часть животных погибла, водитель же не пострадал.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло днем 20 августа за Сосновкой на дорожной развязке. По автодороге двигался грузовой автомобиль, перевозивший живых свиней. В какой-то момент машина перевернулась. Сам водитель заявил, что ехал на небольшой скорости, однако на мокрой после дождя дороге колеса автомобиля «поскользнулись». Как сообщает city-n, большегруз перевернулся и ушел в кювет. Часть поросят погибла при ДТП. Водитель, по предварительным данным, не пострадал. Куда именно направлялась фура с поросятами, не уточняется.

Это не первое происшествие в Новокузнецке, при котором пострадали хрюшки. Так, на прошлой неделе после пожара в трансформаторной будке погибли пять тысяч свиней. Из-за обгоревшего кабеля в работе системы вентиляции произошел сбой, и свиньи задохнулись.

ИСТОЧНИК KP.RU