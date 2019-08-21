СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-21T09:58:05+03:00

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На площади Советов в Кемерове планируют поставить новую елку. Городские власти объявили аукцион на закупку украшения.

На портале госзакупок появилась информация о том, что администрация города разместила контракт на закупку «световой каркасной ели, укомплектованной макушкой и игрушками». Заплатить за главную новогоднюю ель Кемерова власти готовы почти 18 миллионов рублей.

Непосредственно сама световая ель оценивается в 17,2 миллиона рублей, макушка - почти в 134,7 тысячи рублей, остальное планируется потратить на елочные шары диаметром 10, 15 и 20 сантиметров. Цена украшений варьируется от 145 до 765 рублей за штуку.

Электронный аукцион объявлен 15 августа, желающие принять в нем участие могут отправлять заявки до 23 августа. Сами торги намечены на 27 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU