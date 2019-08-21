Кемеровчанин за гибель двух коллег заплатит штраф

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-21T11:27:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Машинист строительного крана, по вине которого два человека погибли, а третий получил травмы, избежал лишения свободы. Суд назначил ему наказание в виде судебного штрафа.

Действия 63-летнего кемеровчанина, машиниста строительного крана, привели к гибели двух коллег. В феврале 2019 года он установил автокран на поверхность, которая не была очищена от льда и снега. Во время подъема емкости с жидким бетоном, кран накренился и опрокинулся. При этом он упал на рабочих, которые находились рядом. Двое строителей скончались на месте от полученных травм. Еще одного госпитализировали с переломом позвоночника. Впрочем, во время следствия машинист своей вины в случившемся отрицать не стал.

- Мужчина со следствием сотрудничал, вину признал, выплатил пострадавшему и родственникам погибших денежную компенсацию, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Читайте также:

В Кемерове ураганный ветер опрокинул башенный кран: погибла женщина

Несчастный случай на стройплощадке на пересечении улицы Волгоградской с проспектами Московским и Притомским в Кемерове случился около 14.30 21 мая. Шквальный порыв ветра опрокинул башенный кран, который упал на построенный, но не сданный в эксплуатацию 12-этажный дом. В результате аварии погибла 53-летняя крановщица Галина Колчина. (подробности)

В Новокузнецке упал башенный кран, крановщица погибла

В среду утром на новокузнецкой стройке произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого травмы, несовместимые с жизнью получила девушка. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU