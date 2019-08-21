2019-08-21T11:27:47+03:00
Происшествия

Кемеровчанин за гибель двух коллег заплатит штраф

Третий пострадавший получил травмы, но остался жив
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин за гибель двух коллег заплатит штрафКемеровчанин за гибель двух коллег заплатит штрафФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Машинист строительного крана, по вине которого два человека погибли, а третий получил травмы, избежал лишения свободы. Суд назначил ему наказание в виде судебного штрафа.

Действия 63-летнего кемеровчанина, машиниста строительного крана, привели к гибели двух коллег. В феврале 2019 года он установил автокран на поверхность, которая не была очищена от льда и снега. Во время подъема емкости с жидким бетоном, кран накренился и опрокинулся. При этом он упал на рабочих, которые находились рядом. Двое строителей скончались на месте от полученных травм. Еще одного госпитализировали с переломом позвоночника. Впрочем, во время следствия машинист своей вины в случившемся отрицать не стал.

- Мужчина со следствием сотрудничал, вину признал, выплатил пострадавшему и родственникам погибших денежную компенсацию, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Судом мужчине назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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