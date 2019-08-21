В Кузбассе вырос прожиточный минимум

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-21T14:40:02+03:00

В расчете на душу населения он составит 10 389 рублей

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В Кузбассе во втором квартале 2019 года вырос прожиточный минимум. В расчете на душу населения он составил 10 389 рублей, для трудоспособного населения - 11 011 рублей, пенсионеров - 8405, детей - 10 778 рублей.

По данным администрации Кемеровской области, увеличение прожиточного минимума связано с ростом стоимости минимального набора продуктов, набора непродовольственных товаров и услуг.

Отметим, средняя стоимость продуктовой корзины - 4809 рублей, минимального набора непродовольственных товаров - 2608, услуг - 2219 рублей. Кроме того, удельный вес затрат по обязательным платежам и сборам составил 337 рублей.

- Если сравнивать показатель прожиточного минимума в Кузбассе с другими регионами Сибирского федерального округа, то очевидно, что он ниже прожиточного минимума Новосибирской, Томской областей, Красноярского края и среднего по России. Это свидетельствует о том, что в соседних регионах цены на продукты питания, товары и тарифы на услуги выше, чем в Кузбассе, - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU