2019-08-21T14:24:20+03:00
Происшествия

В Кузбассе осудили женщину за поджог бывшего мужа

Предварительно она облила его бензином
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе осудили женщину за поджог бывшего мужаВ Кузбассе осудили женщину за поджог бывшего мужаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Кузбассе осудили 55-летнюю женщину за поджог бывшего мужа. Предварительно она облила его бензином.

Жительница Яшкинского района признана виновной в попытке расправы над бывшим супругом. Как установило следствие, в ноябре прошлого года она распивала с ним алкоголь, так в застолье участвовала новая возлюбленная потерпевшего. В какой-то момент между женщинами на почве ревности произошел конфликт. Осужденная решила, что мужчина не должен быть ни в одной из них. Тогда она взяла на кухне бутылку с бензином и вылила в постель, где спал бывший супруг, остатки жидкости долила до выхода из дома, а затем бросила в них подожженную газету.

Обе женщины успели покинуть жилище, а на мужчине загорелась одежда, однако он сумел выбраться наружу. К этому моменту к дому подъехал экипаж МЧС, который вызвали соседи.

-Потерпевшего госпитализировали, у него диагностированы термические ожоги головы и туловища площадью 31 процент, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - По ходатайству следователя судом женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, со следствием она сотрудничала, вину признала.

Суд назначил виновнице 10 лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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