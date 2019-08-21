СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-21T15:38:25+03:00

Ни света, ни интернета: из-за грозы новокузнечане остались без электричества Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Из-за грозы новокузнечане остались без света. Отключения коснулись Центрального и части Куйбышевского районов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/727216" frameborder="0"></iframe> Гроза в Новокузнецке.Екатерина РОМАНОВА

Сильный дождь, град и ветер стали причиной того, что новокузнечане остались без электроэнергии. Из-за грозы аварийные отключения наблюдались в Куйбышевском и Центральном районе. Не работали светофоры на проспектах Металлургов, Курако и Кирова. А кое-где горожане лишились не только света, но и интернета.

- У нас не было света где-то в течение получаса, - рассказала Ольга Дмитриева. – Потом все включили.

Коммунальные службы максимально быстро устранили последствия аварии. К слову, ливень и гроза длились около 40 минут, однако и этого времени хватило, чтобы натворить бед.

ИСТОЧНИК KP.RU