Ни света, ни интернета: из-за грозы новокузнечане остались без электричества
Из-за грозы новокузнечане остались без света. Отключения коснулись Центрального и части Куйбышевского районов.
Гроза в Новокузнецке.Екатерина РОМАНОВА
Сильный дождь, град и ветер стали причиной того, что новокузнечане остались без электроэнергии. Из-за грозы аварийные отключения наблюдались в Куйбышевском и Центральном районе. Не работали светофоры на проспектах Металлургов, Курако и Кирова. А кое-где горожане лишились не только света, но и интернета.
- У нас не было света где-то в течение получаса, - рассказала Ольга Дмитриева. – Потом все включили.
Коммунальные службы максимально быстро устранили последствия аварии. К слову, ливень и гроза длились около 40 минут, однако и этого времени хватило, чтобы натворить бед.
ИСТОЧНИК KP.RU