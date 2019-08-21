2019-08-21T15:38:25+03:00
Общество

Ни света, ни интернета: из-за грозы новокузнечане остались без электричества

Непогода разыгралась в городе 21 августа [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Ни света, ни интернета: из-за грозы новокузнечане остались без электричестваНи света, ни интернета: из-за грозы новокузнечане остались без электричестваФото: Екатерина РОМАНОВА
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Из-за грозы новокузнечане остались без света. Отключения коснулись Центрального и части Куйбышевского районов.

Гроза в Новокузнецке.Екатерина РОМАНОВА

Сильный дождь, град и ветер стали причиной того, что новокузнечане остались без электроэнергии. Из-за грозы аварийные отключения наблюдались в Куйбышевском и Центральном районе. Не работали светофоры на проспектах Металлургов, Курако и Кирова. А кое-где горожане лишились не только света, но и интернета.

- У нас не было света где-то в течение получаса, - рассказала Ольга Дмитриева. – Потом все включили.

Коммунальные службы максимально быстро устранили последствия аварии. К слову, ливень и гроза длились около 40 минут, однако и этого времени хватило, чтобы натворить бед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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