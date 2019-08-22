2019-08-22T03:14:02+03:00
Общество

В Кемерове перекроют движение по проспекту Ленина

Ограничение будет действовать несколько дней
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове перекроют движение по проспекту ЛенинаВ Кемерове перекроют движение по проспекту ЛенинаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемерове перекроют движение по проспекту Ленина. Ограничение будет действовать несколько дней.

В областном центре проводится замена трамвайного полотна на пересечении проспекта Ленина с улицей 50 лет Октября. В связи с этим с 22.00 часов 22 августа до 6.00 часов 26 августа будет изменена схема организации дорожного движения, сообщили в пресс-службе городской администрации. Уточняется, что автомобилисты не смогут совершать левые повороты и развороты через перекресток.

-Кроме того, во время ремонта автомобили не смогут двигаться с улицы 50 лет Октября в сторону Цирка по проспекту Ленина – запрещен левый поворот. Однако, кемеровчане, которым необходимо повернуть направо, в сторону вокзала, смогут выполнить этот маневр, - уточнили в мэрии.

В связи с изменениями транспорт будет двигаться следующим образом:

-автобусные маршруты № 7т, 11т, 23т, 26т, 48т:

-при движении от вокзала: проспект Ленина, улица Дзержинского, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский и далее своими маршрутами.

-в обратном направлении без изменения: проспект Советский, улица 50 лет Октября, проспект Ленина и далее своими маршрутами.

-автобусные маршруты № 10, 36т, 37т, 42, 44т, 91, 101, 130, 145:

-при движении в центр города без изменения: проспект Ленина, улица 50 лет Октября, проспект Советский и далее своими маршрутами,

-в обратном направлении: проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Красноармейская, улица Соборная, проспект Ленина и далее своими маршрутами.

-автобусный маршрут № 5т:

-при движении в центр города без изменения: проспект Ленина, улица Соборная, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский и далее своим маршрутом,

-в обратном направлении: проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Красноармейская, улица Соборная, проспект Ленина и далее своим маршрутом.

Движение автобусных маршрутов, не указанных в перечне останется без изменения.

Троллейбусные маршруты тоже изменят схему движения:

-№ 2, 12: проспект Ленина, улица Соборная, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский, до остановки «улица Кирова» в прямом и обратном направлениях,

-№ 6: проспект Ленина, улица Соборная, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, до остановки «Ресо Гарантия» в прямом и обратном направлениях,

-№ 3, 11: без изменения.

В свою очередь трамвай № 1 будет ходить по двум маршрутам:

-от остановки «Почта» по улице Соборной, улице Сибиряков-Гвардейцев, улице Терешковой, до остановки «Водолей» в прямом и обратном направлениях;

-от остановки «КЭТК» по проспекту Советскому, проспекту Кузнецкому, улице Ноградской, улице Дзержинского, проспекту Ленина, ж.-д. Вокзал, проспекту Кузнецкому, проспекту Советскому до остановки «КЭТК».

Информацию о работе пассажирского транспорта можно получить у оператора справочно-информационной службы МБУ «УЕЗТУ» по многоканальному телефону (384-2) 57-46-57 ежедневно с 7.00 до 21.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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