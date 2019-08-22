СЕГОДНЯ 04:00 2019-08-22T04:03:36+03:00

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В Кемеровском аэропорту из-за непогоды не смогли приземлиться несколько рейсов. Они были перенаправлены в другие города.

Поздно ночью на официальной странице кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова в соцсетях появилась экстренная информация для пассажиров. В сообщении говорится, что из-за плохих метеоусловий два рейса перенаправлены в другие города. Так, рейс ZF-460 приземлится на запасном аэродроме в Новосибирске, а рейс DP-445 сядет в Барнауле.

Также из-за погодных условий на более поздний срок было перенесено время отправления двух рейсов до Москвы. Сообщается, что рейс SU-1451 совершит вылет в 13.50, а рейс S7-172 в 14.30. Трансферным пассажирам, кто из-за изменений в расписании не успел на стыковочные рейсы, предлагается обратиться к авиаперевозчику.

ИСТОЧНИК KP.RU