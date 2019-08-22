За просрочку по алиментам кузбассовца наказали пятью месяцами тюрьмы
За просрочку по алиментам кузбассовца наказали пятью месяцами тюрьмы. На содержание ребенка мужчина задолжал 300 тысяч рублей.
В Новокузнецке местный житель решил, что будет лишним платить за содержание собственного ребенка. Обязательства по выплате алиментов он не выполнял с начала 2017 года. Вместо этого он уехал на постоянное место жительства в Краснодар.
Просрочка у должника накопилась серьезная – 300 тысяч рублей, однако погасить ее смогли даже ограничительные меры со стороны судебных приставов. Однако в сентябре 2017 года нерадивый отец вернулся в Новокузнецк, и приставу удалось застать его по месту жительства родителей. К тому времени с материалами исполнительного производства тот был ознакомлен, но предпринимать для решения ситуации ничего не собирался, в связи с чем был объявлен в розыск. В отношении нарушителя составили административный протокол.
-Суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ, которые должник проигнорировал. После этого судебные приставы привлекли гражданина к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), - сообщили в УФССП по Кемеровской области.
Мужчину признали виновным и назначили пять лет в колонии общего режима. Ранее он был судим за кражу в Красноярске, поэтому срок отсидки суммировали. Долг на содержание ребенка будет выплачиваться из зарплаты, получаемой в исправительном учреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU