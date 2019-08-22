СЕГОДНЯ 05:19 2019-08-22T05:19:20+03:00

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За просрочку по алиментам кузбассовца наказали пятью месяцами тюрьмы. На содержание ребенка мужчина задолжал 300 тысяч рублей.

В Новокузнецке местный житель решил, что будет лишним платить за содержание собственного ребенка. Обязательства по выплате алиментов он не выполнял с начала 2017 года. Вместо этого он уехал на постоянное место жительства в Краснодар.

Просрочка у должника накопилась серьезная – 300 тысяч рублей, однако погасить ее смогли даже ограничительные меры со стороны судебных приставов. Однако в сентябре 2017 года нерадивый отец вернулся в Новокузнецк, и приставу удалось застать его по месту жительства родителей. К тому времени с материалами исполнительного производства тот был ознакомлен, но предпринимать для решения ситуации ничего не собирался, в связи с чем был объявлен в розыск. В отношении нарушителя составили административный протокол.

-Суд назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ, которые должник проигнорировал. После этого судебные приставы привлекли гражданина к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Мужчину признали виновным и назначили пять лет в колонии общего режима. Ранее он был судим за кражу в Красноярске, поэтому срок отсидки суммировали. Долг на содержание ребенка будет выплачиваться из зарплаты, получаемой в исправительном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU