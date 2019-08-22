2019-08-22T06:30:10+03:00
Происшествия

Парень ударил несовершеннолетнюю подругу в Кемерове

В конфликте разбирается полиция
Екатерина БОРМОТОВА
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Инцидент произошел вечером 20 августаИнцидент произошел вечером 20 августаФото: Василий ХОДАРЕВ
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Полиция разбирается в конфликте, который произошел в Кировском районе Кемерова. Здесь парень ударил несовершеннолетнюю знакомую.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее дочери причинены побои. Инцидент произошел вечером 20 августа.

- В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку. Предварительно установлено, что у девушки произошел конфликт на бытовой почве со знакомыми, один из которых несколько раз ударил ее, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что личности всех участников инцидента в данный момент установлены. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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