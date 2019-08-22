Парень ударил несовершеннолетнюю подругу в Кемерове
В конфликте разбирается полиция
Инцидент произошел вечером 20 августаФото: Василий ХОДАРЕВ
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Полиция разбирается в конфликте, который произошел в Кировском районе Кемерова. Здесь парень ударил несовершеннолетнюю знакомую.
В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее дочери причинены побои. Инцидент произошел вечером 20 августа.
- В настоящее время полицейские проводят по данному факту проверку. Предварительно установлено, что у девушки произошел конфликт на бытовой почве со знакомыми, один из которых несколько раз ударил ее, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что личности всех участников инцидента в данный момент установлены. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU