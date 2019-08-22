Кузбассовец погиб на дороге из-за своей собаки

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-22T07:09:48+03:00

66-летний погибший, предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения Фото: Влад КОМЯКОВ

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В Кузбассе мужчина погиб под колесами автомобиля. На проезжую часть он бросился вслед за своей собакой.

Несчастный случай произошел в 21.22 20 августа в районе дома №7а на улице Магистральной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/727344" frameborder="0"></iframe> Пешеход выскочил на дорогу вслед за собакой и погиб.Видео: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)", vk.com

- 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине по ходу движения транспортных средств со своей собакой. Внезапно он вышел на проезжую часть вслед за животным. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, - пояснили «Комсомолке» в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что 66-летний погибший, предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU