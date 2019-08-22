Кузбассовец погиб на дороге из-за своей собаки
В Кузбассе мужчина погиб под колесами автомобиля. На проезжую часть он бросился вслед за своей собакой.
Несчастный случай произошел в 21.22 20 августа в районе дома №7а на улице Магистральной.
Пешеход выскочил на дорогу вслед за собакой и погиб.Видео: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)", vk.com
- 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине по ходу движения транспортных средств со своей собакой. Внезапно он вышел на проезжую часть вслед за животным. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, - пояснили «Комсомолке» в ГИБДД Кузбасса.
В ведомстве уточнили, что 66-летний погибший, предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU