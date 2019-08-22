2019-08-22T07:09:48+03:00
Происшествия

Кузбассовец погиб на дороге из-за своей собаки

Четвероногий друг выбежал на проезжую часть
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
66-летний погибший, предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения66-летний погибший, предварительно, был в состоянии алкогольного опьяненияФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе мужчина погиб под колесами автомобиля. На проезжую часть он бросился вслед за своей собакой.

Несчастный случай произошел в 21.22 20 августа в районе дома №7а на улице Магистральной.

Пешеход выскочил на дорогу вслед за собакой и погиб.Видео: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)", vk.com

- 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине по ходу движения транспортных средств со своей собакой. Внезапно он вышел на проезжую часть вслед за животным. В результате ДТП пешеход получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, - пояснили «Комсомолке» в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что 66-летний погибший, предварительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главврач кузбасской больницы получала зарплату не работая
Ребенок сломал позвоночник, упав с кедра в Кемерове
Владимир Путин встретится с Сергеем Цивилевым накануне Дня шахтера
Парень ударил несовершеннолетнюю подругу в Кемерове
За просрочку по алиментам кузбассовца наказали пятью месяцами тюрьмы
В Кузбассе открыли новый модульный ФАП
В кемеровском аэропорту из-за непогоды не смогли приземлиться несколько рейсов
В Кемерове перекроют движение по проспекту Ленина
Ни света, ни интернета: из-за грозы новокузнечане остались без электричества
Была в платке с цветами: в Кузбассе разыскивают 81-летнюю женщину
В Кузбассе осудили женщину за поджог бывшего мужа
В Кузбассе вырос прожиточный минимум
Чудо для Евы: Сергей Цивилев побывал в гостях у больной девочки
Более 30 миллионов помощи получили кузбасские семьи при подготовке к 1 сентября
Кемеровчанин за гибель двух коллег заплатит штраф
В Кузбассе появятся модельные библиотеки нового поколения