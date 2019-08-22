Ребенок сломал позвоночник, упав с кедра в Кемерове
В Кемерове ребенок сломал позвоночник, упав с кедра. Также у него диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы.
Инцидент произошел 20 августа - в первый день официального открытия сезона по сбору кедровых орехов. Мальчик вместе с родителями добывал шишки. В какой-то момент он не удержался и сорвался вниз.
В результате падения ребенок получил травмы, его доставили в Кемеровскую областную детскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом грудного позвонка, множественные ушибы и ссадины. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
По данному факту полицией проводится проверка.
Отметим, что ранее в этом году в результате падения с кедра уже пострадали несколько кузбассовцев.
ИСТОЧНИК KP.RU