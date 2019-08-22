2019-08-22T07:55:48+03:00
Происшествия

Ребенок сломал позвоночник, упав с кедра в Кемерове

Он бил шишки вместе с родителями
Екатерина БОРМОТОВА
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Мальчик был в лесу вместе с родителямиМальчик был в лесу вместе с родителямиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кемерове ребенок сломал позвоночник, упав с кедра. Также у него диагностировали сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

Инцидент произошел 20 августа - в первый день официального открытия сезона по сбору кедровых орехов. Мальчик вместе с родителями добывал шишки. В какой-то момент он не удержался и сорвался вниз.

В результате падения ребенок получил травмы, его доставили в Кемеровскую областную детскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего компрессионный перелом грудного позвонка, множественные ушибы и ссадины. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту полицией проводится проверка.

Отметим, что ранее в этом году в результате падения с кедра уже пострадали несколько кузбассовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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