Главврач кузбасской больницы получала зарплату не работая

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-22T08:29:46+03:00

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В Кузбассе осудили бывшего главного врача Калтанской городской больницы. Женщина получала зарплату за ставку врача-педиатра, не выполняя при этом никакой работы.

Суд установил, что экс-руководительница больницы в 2011 году устроила себя на должность врача педиатра и получала доплату за увеличенный объем работы. При этом фактически обязанности педиатра она не выполняла. За время фиктивной работы, с 2011 по 2016 год, учреждению было причинено более 300 тысяч рублей ущерба.

В октябре суд признал женщину виновной в совершении данного преступления и наказал условно. После вступления приговора в законную силу, прокурор Осинников обратился в суд в интересах больницы, где работала осужденная. Он потребовал взыскать с нее причиненный ущерб.

- Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с женщины в пользу больницы более 300 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU